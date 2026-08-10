Detienen a tres hombres con 94 dosis de droga en Monterrey

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos con 94 envoltorios con sustancias similares a distintas drogas

Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendidos con 94 envoltorios con sustancias similares a distintas drogas, en el área de los Condominios Constitución.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Héroes del 47 y Florencio Antillón, en el centro de Monterrey.

De acuerdo con la corporación municipal, los oficiales realizaban un recorrido de prevención y vigilancia cuando observaron a tres hombres que discutían, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

Al notar la presencia de los policías, los hombres intentaron abordar un automóvil Toyota Corolla color gris, con placas SJH-204-A, pero fueron sometidos por los uniformados.

Durante una revisión, los oficiales localizaron en dos bolsas tipo mariconera un total de 94 envoltorios: 59 con una sustancia con características similares al cristal, 20 con características de cocaína en piedra y 15 con polvo blanco con características de cocaína.

Los detenidos fueron identificados como Romario “N” de 25 años, Cristóbal “N” de 36 y Gustavo “N” de 28 años.

Además de las presuntas sustancias, los policías aseguraron el vehículo en el que los hombres intentaban retirarse del lugar.

Los tres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.