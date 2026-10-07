Detienen a tres hombres con 79 dosis de droga en Monterrey

La detención ocurrió en el cruce de Guadalupe Victoria y Amado Nervo, donde los policías observaron a los tres hombres mientras discutían de manera acalorada

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les localizaran 79 envoltorios con sustancias similares al cristal y la marihuana, en la colonia Industrial.

Los detenidos fueron identificados como Martín Antonio “N”, de 45 años, quien sería del estado de Tamaulipas, Michaell Antonio “N”, de 25 años, originario de Colombia, y Arnoldo Jonathan “N”, de 38 años, de El Salvador.

Policías intervienen tras una discusión en la colonia Industrial

La detención ocurrió en el cruce de Guadalupe Victoria y Amado Nervo, donde los policías observaron a los tres hombres mientras discutían de manera acalorada.

Es por ello que los oficiales intervienen y realizan una inspección, en donde se les aseguraron en una bolsa negra y una mochila con la imagen del personaje de Mario Bros: 59 dosis de una sustancia con características del cristal y 20 envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana.

Los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público el cual determinará su situación jurídica