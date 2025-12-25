Detienen a tres hombres con 60 dosis de droga en Monterrey

Los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron este miércoles por la madrugada a tres hombres durante diferentes operativos, asegurando más de 60 dosis de presunta droga.

La primera detención se realizó el martes a las 22:10 horas en el cruce de las calles Miguel Nieto e Ignacio Comonfort, en la colonia Garza Nieto, del citado municipio, donde se detuvo a Pablo "N", luego de que insultó a oficiales que patrullaban la zona.

Los uniformados detuvieron la unidad para hablar con el hombre, quien trató de darse a la fuga, pero logró ser detenido y se le realizó una inspección, en la cual se le encontraron 22 dosis de lo que parece ser droga con características de la cocaína en piedra.

El segundo caso ocurrió ya el miércoles a las 01:20 horas, en el Barrio Antiguo, donde Kevin "N", de 32 años de edad, fue aprehendido luego de que fue observado discutiendo con otro hombre y al percatarse de la presencia de oficiales, trató de huir.

Kevin fue detenido segundos después y se le encontraron 18 bolsas con lo que parece ser cocaína en polvo.

Finalmente, sobre las 01:30 horas, un hombre identificado como Dámaso Kalimba "N", de 31 años de edad, fue detenido en el cruce de las calles Villagrán y Reforma, frente a una iglesia, donde el individuo, al notar a los uniformados patrullando, tomó una actitud evasiva y comenzó a caminar apresuradamente, por lo que se le marcó el alto.

Al igual que al resto, se le realzó una inspección, en la cual se le encontraron 20 bolsas con lo que parece droga tipo cristal, por lo que fue remitido a las autoridades.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Escudo, con la cual se busca llevar mayor seguridad a todos los rincones de la capital regiomontana.

Los tres hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.