Detienen a tres hombres armados y con droga en Juárez

Tres sujetos fueron capturados por elementos de Fuerza Civil en posesión de armas de fuego y drogas, en la colonia Santa Isabel en el municipio de Juárez.
Fue justamente en la calle Ocaña donde observaron a distancia a tres hombres discutiendo en vía pública, por lo que se aproximaron para disuadir dicha acción.
Los sospechosos se identificaron como Saulo N., de 18 años, Marco N., de 26, y Jonathan N., de 19 años; a quienes se les decomisaron:
- Dos armas cortas con cargadores
- 14 cartuchos hábiles
- 69 dosis de marihuana
- 87 bolsas de cristal
- Cuatro celulares
- Tres básculas grameras
- Dinero en efectivo
- Un casco y una motocicleta.
Ante los indicios encontrados, los probables responsables de hechos ilícitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.