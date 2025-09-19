Info 7 Logo
Detienen a tres hombres armados y con droga en Juárez

Por: Danea Lázaro

18 Septiembre 2025, 18:59

Tres hombres fueron detenidos en Juárez por Fuerza Civil con armas y drogas tras ser sorprendidos discutiendo en la calle Ocaña, colonia Santa Isabel

Tres sujetos fueron capturados por elementos de Fuerza Civil en posesión de armas de fuego y drogas, en la colonia Santa Isabel en el municipio de Juárez.

Fue justamente en la calle Ocaña donde observaron a distancia a tres hombres discutiendo en vía pública, por lo que se aproximaron para disuadir dicha acción. 

Los sospechosos se identificaron como Saulo N., de 18 años, Marco N., de 26, y Jonathan N., de 19 años; a quienes se les decomisaron: 

  • Dos armas cortas con cargadores
  • 14 cartuchos hábiles
  • 69 dosis de marihuana
  • 87 bolsas de cristal
  • Cuatro celulares
  • Tres básculas grameras
  • Dinero en efectivo
  • Un casco y una motocicleta.

Ante los indicios encontrados, los probables responsables de hechos ilícitos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

