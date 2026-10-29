Detienen a tres hermanos por disputa de terreno en Santiago

Dos de los involucrados señalaron que su hermana mantenía una actitud agresiva, mientras que ella aseguró que sus hermanos la estaban golpeando

Tres hermanos, identificados como Alma “N”, de 51 años; Víctor “N”, de 47, y Laura “N”, de 49, fueron detenidos por elementos de la Policía de Santiago, Nuevo León, tras protagonizar una confrontación en la vía pública por una disputa relacionada con un terreno de su padre.

Policías atienden reporte en La Cieneguilla

Los hechos se registraron sobre la carretera Cola de Caballo, a la altura del kilómetro 3, en la comunidad de La Cieneguilla, luego de que las autoridades recibieran un reporte de emergencia.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a dos mujeres y un hombre que discutían.

Durante la intervención, dos de los involucrados señalaron que su hermana mantenía una actitud agresiva, mientras que ella aseguró que sus hermanos la estaban golpeando.

Los tres hermanos quedaron a disposición de la autoridad

Ante los señalamientos entre las partes, los policías procedieron a detener a los tres involucrados, quienes son originarios de Santiago.

Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación legal.