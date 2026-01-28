Detienen a tres generadores de violencia en Guadalupe

La acción fue apoyada por drones operados desde el C-4, los cuales realizaron labores de vigilancia aérea y enviaron información a los policías operativos

En un operativo coordinado por tierra y aire, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe lograron la detención de tres presuntos generadores de violencia, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles y diversas dosis de droga.

La acción policial contó con el apoyo de drones operados desde el C-4, los cuales realizaron labores de vigilancia aérea y transmitieron información en tiempo real a los oficiales en campo, lo que permitió ubicar a los sospechosos y coordinar el cierre de posiciones para su captura.

La intervención se llevó a cabo en el cruce de las calles Encino y Cerezo, en la colonia Benito Juárez, conocida como “El Pozo”, luego de que se atendiera un reporte recibido a través del 911.

En el lugar, los oficiales detectaron a tres hombres con actitud agresiva, quienes intentaron huir por callejones y pasillos del sector.

De inmediato se activó un operativo de búsqueda, en el que policías en tierra se desplazaron de manera coordinada desde el C-4, con apoyo de drones equipados con sensores infrarrojos, logrando ubicar a los presuntos delincuentes y efectuar su detención tras varios minutos de despliegue.

Los detenidos fueron identificados como Eleazar, de 49 años; Francisco Eduardo, de 24; y Artemio, de 48 años.

Durante la revisión, a los implicados les fueron aseguradas dos armas cortas calibre 9 milímetros, tres cargadores, 32 cartuchos hábiles, 28 dosis de marihuana, aproximadamente 500 gramos de la misma droga distribuidos en dos bolsas, 30 dosis de cristal, tres básculas digitales y dinero en efectivo.

Los tres hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, donde enfrentarán cargos por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y delitos contra la salud.