Detienen a tres en Santiago por portar armas y códigos policiales

Tres hombres fueron arrestados en Santiago tras ser sorprendidos en una camioneta con códigos policiales y armas de fuego, y quedaron a disposición del MPF

Tres hombres fueron arrestados en Santiago tras ser sorprendidos a bordo de una camioneta que utilizaba códigos policiales sin autorización, informó el Grupo de Coordinación Metropolitana.

El operativo se llevó a cabo en el Ejido San Javier por elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil, quienes vigilaban la zona ante reportes de personas sospechosas. La camioneta Ford Explorer llamó la atención de los agentes cuando circulaba por la Carretera Nacional con luces y sirena activadas.

Los ocupantes, identificados como Óscar “N”, de 49 años; Alexis “N”, de 29; y Erwin “N”, de 21, fueron revisados y se les aseguró un arma corta con 19 cartuchos y un arma larga con 22 municiones.

Al no poder justificar la portación ni el uso de los códigos policiales, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.