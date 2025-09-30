Detienen a tres en Santa Catarina por delitos de alto impacto

Los tres hombre fueron detenidos en distintos operativos en el municipio de Santa Catarina, gracias a la coordinación entre autoridades

Tres personas con órdenes de aprehensión por delitos de alto impacto fueron detenidas en distintos operativos en Santa Catarina, gracias a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales.

El 24 de septiembre fue capturado Juan Pablo “N”, de 26 años, buscado por el delito de contra la salud en San Luis Potosí. Fue entregado a la Fiscalía de ese estado.

El 27 de septiembre, por la mañana, se detuvo a Ernesto “N”, de 58 años, de origen alemán, acusado de fraude en Nuevo León desde 2019.

Ese mismo día, por la tarde, fue asegurado Jesús Jovani “N”, de 34 años, con orden vigente por robo con violencia en grado de tentativa en Tampico, Tamaulipas.

Las autoridades municipales reiteran su compromiso de colaborar con los distintos niveles de gobierno para fortalecer la seguridad y combatir la impunidad.