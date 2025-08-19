Detienen a tres en Montemorelos por pelear con machete y piedras

Dos hombres fueron arrestados por agredir a una mujer con un machete, mientras que ella se defendió lanzando piedras, hiriendo a uno de los sujetos

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por la Policía de Montemorelos por el reporte de una riña campal donde utilizaron machetes y piedras, por lo que varias personas resultaron lesionadas.

La trifulca se registró en la colonia Ladrillera del mencionado municipio, donde dos sujetos llegaron en una camioneta que la detienen en medio de la calle para posteriormente bajar de la unidad, ocasionando el altercado.

Un hombre con machete en mano quien bajó de la camioneta enfrenta a una mujer a quien la golpea en varias ocasiones con el machete que portaba, además de amenazarla.

Al momento que se retiran del lugar, uno de los atacantes es agredido con una piedra y cae al suelo desmayadodebido a una herida en su cabeza.

La Policía realizó la detención de dos hombres y una mujer, a quienes trasladó a la corporación policíaca y los consignó a un Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.