Detienen a tres en centro de rehabilitación de Apodaca

Autoridades detuvieron a dos adultos y un menor en un centro de rehabilitación en Apodaca; aseguraron diversas drogas y uno tenía orden de aprehensión

El Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a dos hombres y un adolescente en la colonia Mixcoac, en el municipio de Apodaca.

El despliegue fue realizado tras recibir un reporte sobre una presunta riña dentro de un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Linaza.

En el sitio, los oficiales identificaron a los involucrados como Raúl “N”, de 27 años; Juan “N”, de 22; y un adolescente de 14 años.

Durante una revisión precautoria, los uniformados localizaron entre sus pertenencias:

11 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína

111 bolsitas con sustancia sólida parecida al cristal

79 envoltorios con sustancia granulosa con características de cocaína en piedra

64 bolsas y una bolsa tipo ziploc con hierba verde y seca, similar a la marihuana

Las autoridades confirmaron que Raúl “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, por lo que ya era buscado.

Los dos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Mientras que el adolescente fue trasladado a las instancias correspondientes para la atención de su caso.