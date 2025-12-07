Detienen a tres en centro de rehabilitación de Apodaca

El Grupo de Coordinación Metropolitana detuvieron a dos hombres y un adolescente en la colonia Mixcoac, en el municipio de Apodaca.
El despliegue fue realizado tras recibir un reporte sobre una presunta riña dentro de un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Linaza.
En el sitio, los oficiales identificaron a los involucrados como Raúl “N”, de 27 años; Juan “N”, de 22; y un adolescente de 14 años.
Durante una revisión precautoria, los uniformados localizaron entre sus pertenencias:
- 11 envoltorios con polvo blanco similar a la cocaína
- 111 bolsitas con sustancia sólida parecida al cristal
- 79 envoltorios con sustancia granulosa con características de cocaína en piedra
- 64 bolsas y una bolsa tipo ziploc con hierba verde y seca, similar a la marihuana
Las autoridades confirmaron que Raúl “N” contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud, por lo que ya era buscado.
Los dos adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
Mientras que el adolescente fue trasladado a las instancias correspondientes para la atención de su caso.