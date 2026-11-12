Detienen a tres con presunta droga en operativos en Pesquería

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones

Tres hombres fueron detenidos en dos operativos de vigilancia en el municipio de Pesquería, luego de que policías municipales les encontraran diversas dosis de una sustancia con características similares al cristal, además de básculas grameras.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal como parte del Operativo Centinela, en acciones distintas en las que también se investiga la posible relación de los sospechosos con robos registrados en la zona.

Detienen a un hombre con 39 dosis en Valles de Pesquería

El primer arresto ocurrió en el cruce de las calles Guachinango y Salmón, en la colonia Valles de Pesquería, donde fue detenido Julio “N”, de 24 años, a quien le encontraron 39 dosis de una sustancia sólida y cristalina, así como una báscula gramera.

Arrestan a otros dos hombres tras intentar escapar

En una segunda intervención, sobre la avenida San Fernando, los oficiales detectaron a dos hombres que intentaron escapar al notar la presencia policial. Ambos fueron alcanzados en el cruce de las calles Silvana y Génova.

Se trata de Cristian “N”, de 23 años, y Antonio “N”, de 36, quienes tenían entre sus pertenencias 25 envoltorios con una sustancia con características similares al cristal, una báscula gramera y 70 pesos en efectivo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para establecer si están relacionados con otros hechos delictivos.