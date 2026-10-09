Detienen a tres con más de 100 envoltorios de droga en Juárez

Fuerza Civil, AEI y Policía de Juárez capturaron a dos jóvenes y un adulto mayor con sustancias, dinero, celulares y equipo de pesaje en Valle Sur

Un adulto mayor y dos jóvenes fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones y la Policía de Juárez, durante un operativo realizado en la colonia Valle Sur.

Las autoridades informaron que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados previamente en el sector, donde se obtuvo información sobre personas que presuntamente frecuentaban la zona y estarían relacionadas con actividades delictivas.

Durante las indagatorias, los agentes ubicaron en el cruce de las calles Pelícano Sur y Pelícano Norte a tres personas cuyas características físicas coincidían con las obtenidas durante la investigación.

Los detenidos fueron identificados como José “N”, de 27 años; Lesli “N”, de 29; y Roberto “N”, de 63 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante una revisión les fueron encontrados más de 100 envoltorios con sustancias con características de marihuana, cristal y cocaína en piedra, además de equipo de pesaje, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Ante estos hechos, las tres personas fueron detenidas y trasladadas ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y se dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.