Detienen a tres con droga y un arma de fuego en Monterrey

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando visualizan a tres hombres peleando en la vía pública

Con una pistola .380 y dosis de droga, tres presuntos distribuidores de droga fueron capturados en calles del predio 10 de Marzo.

Luis Fernando, de 24 años, Miguel Ángel, de 46 y Jesús Ernesto, de 45 fueron detenidos en las calles Centenario de Zapata y 20 de Noviembre.

Los presuntos delincuentes que operaban a en ese sector de la ciudad de Monterrey, fueron sorprendidos por el operativo implementado por la Policía de Monterrey.

Al ser capturados, les encontraron 71 dosis de marihuana, una pistola .380, así como balas para arma de fuego calibre nueve milímetros.

Los tres inculpados presuntamente son quienes mantenían esa zona como centro de operaciones para una célula delictiva.

Cada uno de ellos fuego calibre nueve trasladado a las instalaciones del Ministerio Público.