Detienen a tres con droga; los investigan por daños a negocios

Los presuntos infractores fueron localizados durante operativos de vigilancia en distintas calles de la zona urbana de Monterrey.

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Tres personas fueron detenidas por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de ser sorprendidas con droga y mientras son investigadas por su posible relación con daños ocasionados en dos negocios.

La primera detención ocurrió en el cruce de Juárez y Carlos Salazar, donde los policías detectaron un Nissan March blanco mal estacionado.

Al abordar al conductor, identificado como Everardo “N” de 55 años, le localizaron cinco envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

De acuerdo con la autoridad, Everardo es investigado por presuntamente conducir el vehículo que escoltaba a una camioneta Mercedes Benz, cuyos tripulantes estarían relacionados con daños en negocios, aparentemente en busca de dinero o artículos de valor.

Uno de los hechos ocurrió el 16 de septiembre, en un despacho ubicado en las calles Sayula y La Barca, en la colonia Mitras Sur, donde fue quebrado el vidrio de la puerta principal.

Un día después, el 17 de septiembre, otro negocio ubicado en Bernardo Reyes y Manuel Gómez Pedraza, en la colonia Industrial, sufrió daños en su cortina metálica.

Posteriormente, policías detuvieron en Colón y Escobedo, en la colonia Treviño, a Karla Abigail “N” de 25 años y Octavio “N” de 22 años.

Durante una revisión, los oficiales localizaron 13 envoltorios con una sustancia sólida con características similares al cristal.

Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.