Detienen a tres con armas tras persecución en la colonia Progreso

La zona permaneció acordonada mientras agentes realizaban las investigaciones correspondientes y el aseguramiento de los indicios.

Un fuerte despliegue policiaco se registró en la colonia Progreso, Monterrey luego de que un grupo armado, comenzara una persecución y posteriormente un enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Xicontencatl y Luis Quintanar donde dieron alcance a una camioneta Lincoln, color gris.

Tras el aseguramiento del vehículo, se realizó la detención de dos hombres y una mujer, quienes portaban dos armas cortas y dosis de droga.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Monterrey, quienes acordonaron la zona y aseguraron lo incautado, se descartó que se registraron personas lesionadas, mientras que los detenidos fueron trasladados para su investigación correspondiente.