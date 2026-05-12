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Detienen a tres con armas tras persecución en la colonia Progreso

Por: INFO 7

11 Mayo 2026, 12:31

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La zona permaneció acordonada mientras agentes realizaban las investigaciones correspondientes y el aseguramiento de los indicios.

Detienen a tres con armas tras persecución en la colonia Progreso

Un fuerte despliegue policiaco se registró en la colonia Progreso, Monterrey luego de que un grupo armado, comenzara una persecución y posteriormente un enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Xicontencatl y Luis Quintanar donde dieron alcance a una camioneta Lincoln, color gris.

Tras el aseguramiento del vehículo, se realizó la detención de dos hombres y una mujer, quienes portaban dos armas cortas y dosis de droga.

Al lugar arribaron elementos de la policía de Monterrey, quienes acordonaron la zona y aseguraron lo incautado, se descartó que se registraron personas lesionadas, mientras que los detenidos fueron trasladados para su investigación correspondiente.

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