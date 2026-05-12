Detienen a tres con armas tras persecución en la colonia Progreso

Un fuerte despliegue policiaco se registró en la colonia Progreso, Monterrey luego de que un grupo armado, comenzara una persecución y posteriormente un enfrentamiento.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Xicontencatl y Luis Quintanar donde dieron alcance a una camioneta Lincoln, color gris.
Tras el aseguramiento del vehículo, se realizó la detención de dos hombres y una mujer, quienes portaban dos armas cortas y dosis de droga.
Al lugar arribaron elementos de la policía de Monterrey, quienes acordonaron la zona y aseguraron lo incautado, se descartó que se registraron personas lesionadas, mientras que los detenidos fueron trasladados para su investigación correspondiente.