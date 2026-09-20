Detienen a tres con armas, droga y más de 200 mil pesos

Además, los detenidos son sospechosos de haber participado en el robo con violencia a una casa de cambio registrado en la Colonia Mitras Norte

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Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a tres hombres originarios de Jalisco, quienes son señalados como presuntos responsables de portar armas de fuego, droga y más de 200 mil pesos en efectivo.

Además, los detenidos son sospechosos de haber participado en el robo con violencia a una casa de cambio registrado esta mañana en la Colonia Mitras Norte.

La detención de Ismael "N", de 28 años; Alfredo "N", de 27 años, y Carlos "N", de 46 años, se registró a las 12:15 horas en Serafín Peña, entre Washington y Modesto Arreola.

Los relacionan con robo a casa de cambio

La captura ocurrió luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre personas armadas en una torre de departamentos, ubicada en el Centro de Monterrey.

Al acudir al sitio, los oficiales localizaron en el exterior del inmueble un vehículo Nissan Versa, con placas JTE 1943 del estado de Jalisco, el cual contaba con un reporte relacionado con la huida de un robo con violencia cometido en una casa de cambio de la Avenida Gonzalitos, en la Colonia Mitras Norte.

De acuerdo con los datos proporcionados por la víctima, del establecimiento presuntamente fueron sustraídos 350 mil pesos en efectivo y 3 mil 700 dólares.

A través del monitoreo de las cámaras de seguridad, los elementos observaron que un masculino salió del sitio del robo y abordó el vehículo con placas de Jalisco, mismo que posteriormente fue localizado estacionado afuera de la torre de departamentos.

Les aseguran armas, droga y dinero

Con autorización del personal de seguridad, los policías ingresaron al inmueble tras recibir el reporte de personas armadas en el piso número 12, donde lograron detener a los tres hombres.

Durante la captura, los oficiales les localizaron dos armas de fuego, 28 envoltorios con hierba verde con las características de la mariguana, 235 mil 290 pesos en efectivo y un teléfono celular.

El teléfono, según las autoridades, era propiedad de la víctima y encargado de la casa de cambio.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las actividades ilícitas en las que presuntamente estarían involucrados los detenidos tanto en esta ciudad como en otros estados del país.

Estas acciones forman parte de la estrategia Escudo, implementada en la ciudad para disminuir los delitos.

Los tres detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. El vehículo también fue asegurado para continuar con las indagatorias correspondientes.