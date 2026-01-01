Detienen a tres con arma réplica y chaleco balístico en Allende

La Policía de Allende recibió el reporte de manera anónima por lo que se dirigieron al lugar y al interceptarlos fueron detenidos.

La policía local de Allende realizó la detención de tres hombres a quienes les encontraron un arma réplica y un chaleco.

De acuerdo a la información de la policía refiere que la detención derivó de la llamada anónima a la corporación policiaca donde alertaban por la presencia de hombres armados en las colonias del norte.

Los detenidos fueron identificados como Alexis, N.N. José, N.N. y Jesús, N.N. quienes quedaron a disposición de las autoridades de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.

En revisión de rutina correspondiente a uno de los detenidos le encontraron un supuesto chaleco antibalas y un arma tipo escuadra en réplica.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien determinará la situación jurídica de los tres detenidos.