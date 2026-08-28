Detienen a tres con 93 dosis de droga en el centro de Monterrey

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al presuntamente encontrarles 93 envoltorios con cristal.

El primero de los casos se registró en el cruce de Washington y Colegio Civil, donde capturaron a José del Carmen “N.”, de 43 años.

Fue durante un recorrido por parte de los oficiales que visualizaron a un hombre discutiendo con otro joven, quienes al ver la presencia de las autoridades emprendieron la huida, por lo que metros más adelante fueron detenidos.

Luego de realizarles una revisión, se les encontró en el pantalón 40 bolsas pequeñas con cristal.

El segundo caso se registró en las calles Colegio Civil y Luis Mora, en la colonia Sarabia, donde se detuvo a Dámaso Kalimba D., de 32 años.

Elementos de la Policía de Monterrey que realizaban labores de vigilancia,

Quien participaba en una pelea con otro hombre, siendo visto por los oficiales, quienes al bajarse a acercarse comenzaron a huir, siendo detenidos.

Al sujeto se le localizaron 15 envoltorios con cristal.

El tercer caso sucedió en Washington y Juan Méndez, donde detuvieron a María Fernanda “N.”, de 20 años.

Fue mientras los elementos pasaban por la zona que vieron a la joven arrojando una envoltura de cereal, tomando una actitud evasiva, por lo que le piden que se detenga.

Ante esto, la ahora detenida comienza a insultar a los uniformados, y al pedirle que se calmara, trata de correr, siendo detenida.

Tras revisarla, le encuentran 18 bolsas con cristal.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.