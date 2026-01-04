Detienen a tres con 49 dosis de droga en Monterrey

La Policía de Monterrey detuvo a dos hombres y una mujer en distintos puntos de la ciudad, asegurándoles 49 dosis de presuntas drogas

En acciones realizadas en diferentes zonas de la ciudad, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hombres y una mujer en posesión de 49 dosis de diversas sustancias ilícitas.

El primer arresto ocurrió en la colonia Industrial, en la zona conocida como El Pozo, donde los oficiales detectaron a un hombre alterando el orden público durante un recorrido de vigilancia.

Al intervenir, el individuo fue sometido a una inspección preventiva, localizándole 20 bolsas con una sustancia sólida con características del cristal.

En un segundo hecho, en la zona del Mesón Estrella en el centro de Monterrey, los policías aseguraron a una pareja tras recibir un señalamiento anónimo por presunta venta de sustancias prohibidas.

Durante la revisión de una mochila, se localizaron varias bolsas con hierba verde similar a la mariguana, así como dosis con características de cocaína y cristal.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.