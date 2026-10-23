Detienen a tres con 274 envoltorios de presunta droga en Escobedo

Entre lo asegurado se contabilizaron 85 dosis de presunta marihuana, 41 de cristal, alrededor de 30 de cocaína en polvo y 118 de cocaína en piedra

Dos adolescentes de 17 años y una mujer de 38 fueron detenidos por policías de Escobedo, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, tras ser sorprendidos con aproximadamente 274 envoltorios de presuntas drogas en la colonia Jardines de Escobedo.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes sobre la avenida Monterrey, durante el Operativo Seguridad y Orden, cuando los elementos detectaron a las tres personas que presuntamente salían corriendo de un lote baldío.

Aseguran envoltorios con presunta marihuana, cristal y cocaína

Al realizarles una inspección, los oficiales localizaron envoltorios con sustancias con características similares a la marihuana, cristal y cocaína, tanto en polvo como en piedra.

Entre lo asegurado se contabilizaron 85 dosis de presunta marihuana, 41 de cristal, alrededor de 30 de cocaína en polvo y 118 de cocaína en piedra.

Detenidos quedan a disposición de las autoridades

Los detenidos fueron identificados como Josué Andrés “N” y Jorge Roberto “N”, ambos de 17 años, así como Selene Lizeth, de 38 años. Los adolescentes quedaron a disposición de las autoridades especializadas en justicia para menores, mientras que la mujer fue puesta a disposición del CODE Virtual de Escobedo.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.