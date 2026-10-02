Detienen a tres con 178 dosis de droga y un arma en Monterrey

Los uniformados observaron a varios hombres que discutían en la vía pública, por lo que se aproximaron para intentar tranquilizarlos.

Tres hombres fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les localizaran 178 envoltorios con sustancias con características de cocaína, además de un arma de fuego y 16 cartuchos, en la colonia Valle de Santa Cecilia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:25 horas en el cruce de las calles Barlette y Cesena, donde los elementos municipales realizaban labores de prevención y vigilancia.

De acuerdo con el reporte policiaco, los uniformados observaron a varios hombres que discutían en la vía pública, por lo que se aproximaron para intentar tranquilizarlos.

Sin embargo, los sospechosos presuntamente comenzaron a insultar a los oficiales, quienes procedieron a realizarles una inspección.

Durante la revisión, los policías localizaron en total 178 envoltorios con sustancias sólidas y en polvo, con características de cocaína en piedra y polvo, además de 10 teléfonos celulares.

Uno de los hombres también tenía entre sus pertenencias una pistola calibre .9 milímetros, abastecida con 16 cartuchos hábiles.

Los detenidos fueron identificados como José Juan “N”., de 34 años; Luis Roberto “N”., de 29; y Orlando “N”., de 25 años.

Los tres fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.