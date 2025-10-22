Detienen a texano con 40 dosis de cocaína en Monterrey

Un hombre originario de San Antonio, Texas, fue detenido al presuntamente encontrarle 40 bolsas con las características de la cocaína en piedra

Luego de que trataba de ocultarse entre los vehículos para no ser visto por oficiales de la Policía de Monterrey, un hombre originario de San Antonio, Texas, fue detenido al presuntamente encontrarle 40 bolsas transparentes, que en su interior contenían sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra.

La detención de Jacob Alan R., de 22 años de edad, se registró a las 02:40 horas en Celestino Negrete y Roble en la colonia Talleres.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido por el sector, cuando observaron en actitud sospechosa al hombre, tratando de esconderse de los oficiales, para no ser visto.

Esta acción llamó la atención de los policías, por lo que procedieron a detenerlo y revisarlo.

Al proceder con la revisión, le encontraron en su poder 40 bolsitas que contenían sustancia sólida con las características de la cocaína en piedra.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.