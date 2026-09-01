Detienen a tercer implicado en homicidio por riña en Pesquería

Un hombre fue detenido como tercer implicado en un homicidio ocurrido durante una riña en Pesquería, tras una orden de aprehensión.

Un hombre señalado como presunto tercer implicado en un homicidio ocurrido durante una riña en el municipio de Pesquería fue detenido por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra.

Se trata de César “N”, de 31 años, quien fue localizado y detenido el pasado 30 de agosto en la vía pública, sobre calles de la colonia Urdiales, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, el hombre estaría relacionado con la muerte de Alejandro, de 33 años, ocurrida el pasado 25 de julio en la colonia Cantoral, en Pesquería.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Corridos de Monterrey, hasta donde la víctima llegó a bordo de una motocicleta con la intención de entregar algunas pertenencias a su expareja.

Sin embargo, al encontrarse en el domicilio con la mujer y su actual pareja, identificado como Rigoberto “N”, se habría iniciado una discusión que posteriormente terminó en una riña en la que también habría participado Óscar “N”.

Durante el enfrentamiento, los involucrados presuntamente utilizaron armas blancas, resultando Alejandro con lesiones de gravedad.

A pesar de las heridas, el hombre logró abordar nuevamente su motocicleta para alejarse del lugar; sin embargo, fue localizado sin vida varias cuadras adelante, en otro sector de la colonia Cantoral.

En tanto, Rigoberto “N” habría resultado lesionado durante la riña y posteriormente acudió a un hospital local para recibir atención médica.

Las investigaciones establecieron presuntamente la participación de César “N” en estos hechos, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio en riña.

Cabe recordar que el pasado 30 de julio, agentes de la AEI ya habían cumplimentado órdenes de aprehensión contra Rigoberto “N”, de 32 años, y Óscar “N”, de 33, por su presunta participación en el mismo homicidio.

Tras su detención, César “N” fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.