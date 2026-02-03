Detienen a taxista por asaltos tras operativo en Guadalupe

De acuerdo con las investigaciones, el hombre presuntamente utilizaba el taxi con placas parcialmente cubiertas para cometer robos a pasajeros.

Un taxista que era investigado por su presunta participación en asaltos a pasajeros fue detenido tras un operativo que incluyó vigilancia aérea con drones y monitoreo a través de cámaras inteligentes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La detención se registró el 2 de febrero de 2026, luego de que el sistema de videovigilancia del C-4 detectara la circulación de un vehículo Nissan V-Drive en calles de la colonia Paseo de Guadalupe, unidad que coincidía con un taxi relacionado con diversos robos.

Con apoyo aéreo y seguimiento en tiempo real, policías en tierra implementaron un cerco estratégico y lograron interceptar el automóvil en el cruce de la Avenida del Bosque y la calle Alora. El conductor fue identificado como Luis Miguel “N”, de 41 años.

Durante una revisión precautoria, los oficiales aseguraron 21 dosis de una sustancia con características del cristal y 15 dosis de marihuana, por lo que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, además de continuar bajo investigación por su probable participación en asaltos a pasajeros.

La intervención fue realizada por elementos de la Policía de Guadalupe con apoyo de herramientas tecnológicas de vigilancia.