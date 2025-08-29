Detienen a taxista investigado por agresión a conductor

El vehículo de alquiler cuenta con reporte de ser usado al lesionar a un chófer de un Uber, en la zona del Barrio Antiguo, el pasado 27 de julio.

Un taxista fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey por la presunta posesión de varios envoltorios de plástico con las características de la droga tipo cristal.

El detenido fue identificado como Fernando M., de 59 años, quien fue capturado a las 17:50 horas de este martes en la avenida Félix U. Gómez y Segunda de San Francisco, en la colonia Reforma.

A través de las cámaras de seguridad del C4 es como se detecta que el vehículo Nissan Tsuru, con placas A537MLA, y número de concesión 18677, circulaba por el centro de la ciudad.

Dicho taxi está reportado en la carpeta de investigación de la agresión y daños a su vehículo, que sufrió el conductor del Uber, en hechos registrados el pasado 27 de julio en el cruce de Doctor Coss y Jardón.

Tras darle alcance en la colonia Reforma, al sospechoso le encontraron en su pantalón tres envoltorios con las características de la droga tipo cristal y dos más en el interior del auto de alquiler.

Se informó que el chófer del taxi cumple además con las características de uno de los hombres que participó en los actos delictivos en la zona del Barrio Antiguo.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público y el vehículo fue asegurado para las indagatorias correspondientes.