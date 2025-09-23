Detienen a taxista con droga en el Centro de Monterrey

El conductor del vehículo de alquiler ya era buscado por las autoridades por realizar daños a fundas de parquímetros en calles del primer cuadro

Un conductor de un taxi fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey en posesión de 11 envoltorios con una sustancia similar a la droga tipo cristal.

La detención se llevó a cabo en las calles de Juan Álvarez y Santiago Tapia, en el centro de la ciudad.

El hombre fue identificado como Jerónimo “N”, de 48 años de edad; las autoridades ya lo buscaban por causar daños a las fundas de los parquímetros.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención, cuando visualizaron un taxi color blanco con amarillo que se pasó la luz roja de un semáforo.

De inmediato le dieron seguimiento marcándole el alto al chofer, quien descendió molesto y comienzó a agredir verbalmente a los uniformados.

Al ser revisado, le encontraron al interior del auto 11 envoltorios de plástico transparente con una sustancia con las características de la droga tipo cristal, por lo que fue detenido.

Las autoridades destacaron que el vehículo de alquiler y el conductor, cuentan con las características propias de haber realizado daños a fundas de parquímetros el pasado 9 de septiembre en las calles Reforma y Villagómez.

A través de las cámaras de seguridad del C4 es como detectaron al presunto causando los daños.

El hombre ya fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.