Detienen a supuestos escoltas con armas de uso exclusivo

Al ser abordados por la policía les fueron localizadas armas de fuego para las cuales no contaban con los permisos correspondientes.

Elementos de la policía local en Allende detuvieron a dos personas quienes estaban grabando a los policías en cateo y señalaron que eran escoltas, al revisarlos les encontraron armas de uso exclusivo por lo que fueron detenidos.

Elementos de Seguridad Pública de Allende detuvieron a Francisco “N” y Héctor “N” por la probable comisión del delito de portación de armas de fuego.

Como resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia realizados por los elementos, se detectó a las dos personas que presuntamente se encontraban grabando actividades policiales.

Al ser abordados por la policía les fueron localizadas armas de fuego para las cuales no contaban con los permisos correspondientes.

Los detenidos, quienes manifestaron tener su domicilio en San Luis Potosí, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

En Allende seguimos trabajando por la seguridad y tranquilidad de nuestra gente.