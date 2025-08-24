Detienen a sujeto que disparó a policías de Guadalupe

El hombre se dirigió corriendo hacia el Boulevard Miguel de la Madrid, donde realizó dos disparos contra los oficiales y trató de ocultarse entre la maleza.

En un operativo táctico, policías de Guadalupe capturaron a un hombre armado que disparó contra los elementos para intentar escapar y se ocultó entre matorrales, donde finalmente fue desarmado y asegurado.

El detenido fue identificado como Michel, de 35 años, originario de Coahuila.

Al atender un reporte al 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego en la colonia Jardines del Río, policías municipales desplegaron un operativo en la zona.

El presunto responsable fue ubicado por los oficiales, quienes cercaron un perímetro para evitar que escapara.

El hombre se dirigió corriendo hacia el Boulevard Miguel de la Madrid, donde realizó dos disparos contra los oficiales y trató de ocultarse entre la maleza.

Con un despliegue en infantería, los elementos lograron neutralizarlo y desarmarlo, asegurándole un arma de fuego y diversas dosis de droga.

Lo asegurado:

- 1 arma de fuego

- 20 envoltorios con sustancia similar al cristal

- 10 dosis de sustancia similar a la cocaína en piedra

- 1 báscula gramera

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público por portación de arma de fuego, delitos contra la salud y lo que resulte.