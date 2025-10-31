Detienen a sujeto por agresiones con arma de fuego en San Nicolás

Dos hombres sostuvieron un altercado afuera del domicilio por temas de drogas, pasando a los golpes y resultando 'El Flash' el más lastimado

La policía de San Nicolás detuvo a un hombre apodado “El Flash” en la colonia Florido Bosques del Nogalar, luego de ser señalado por otro sujeto de haber ingresado a su domicilio de manera violenta y accionar una arma de fuego con intenciones de lastimarlo.

Cerca de las 23:00 horas, la policía recibió un reporte de detonaciones de arma de fuego, por lo que acudió al domicilio ubicado en la calle Moctezuma número 101 en la citada colonia, encontrando al sujeto de nombre Heriberto G. de 32 años, quien manifestó que minutos antes los habían intentado agredir tanto el ahora detenido identificado como Alexander Oziel L. así como por un hermano de este.



En el momento de la indagatoria y entrevista que realizaban los policías municipales, el afectado visualiza al agresor que al parecer regresaba a recuperar un teléfono celular que había perdido durante la trifulca, por lo cual de inmediato fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades investigadoras.



Afuera del domicilio se encontraron casquillos percutidos por lo que se dio aviso a las autoridades de servicios periciales para las investigaciones correspondientes.



Según la persona entrevistada, el ataque se suscitó luego de que él y el detenido sostuvieron un altercado afuera del domicilio por temas de drogas, pasando a los golpes y resultando “El Flash” el más lastimado, por lo que amenaza que no se va a quedar así.



Instantes después regresa con su hermano en un auto Audi color oscuro, causando daños en la puerta y con arma en mano ingresaron al domicilio realizando detonaciones. Heriberto G. se refugió en una habitación para evitar ser lesionado.



Según relata, cuando escuchó la sirena de la policía municipal, los sujetos se retiraron y al salir encontró un teléfono que presume pertenece al “Flash”.

Cuando llegaron los oficiales de la policía, identificó al agresor que regresaba al sitio.