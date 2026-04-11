Detienen a sujeto con drogas en el poniente de Monterrey

Tras inspeccionar sus pertenencias, los agentes aseguraron 38 dosis de una sustancia sólida granulada con características similares al cristal

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un hombre en posesión de diversas dosis de narcóticos en el poniente de Monterrey.

La captura se realizó en la colonia San Jorge cuando los oficiales observaron un vehículo Volkswagen Vento con placas del estado de Tamaulipas que ingresó a exceso de velocidad al estacionamiento de un supermercado, en el cruce de la avenida Lincoln y la calle Graciano Bortoni.

La maniobra llamó la atención de los elementos, quienes decidieron darle alcance al automóvil para una revisión preventiva.

El conductor se identificó como Francisco “N”, de 43 años de edad.

Tras inspeccionar sus pertenencias, los agentes aseguraron 38 dosis de una sustancia sólida granulada con características similares al cristal, 53 envoltorios con hierba verde y seca presuntamente marihuana, además de dinero en efectivo, instrumentos de pesaje y dispositivos móviles.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público que definirá su situación jurídica.