Detienen a sospechoso del asesinato de mujer en la Independencia

En el mismo cruce donde se registró el asesinato de mujer en la colonia Independencia, caró el principal sospechoso: un menor de 15 años

En el mismo cruce en el que se registró el asesinato de una mujer en la colonia Independencia durante la noche del miércoles, el principal sospechoso, un menor de tan solo 15 años, fue detenido por autoridades estatales horas después del crimen.

El hecho violento ocurrió en el cruce de Lago de Chapala y Tamaulipas. La víctima fue identificada de manera preliminar como Yuliana Maribel Martínez, de 41 años, conocida como “La Yuli”, quien se encontraba en la azotea de su domicilio cuando fue atacada.

Tras el reporte, elementos de la Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado desplegaron un operativo en calles aledañas con la intención de ubicar al responsable.

Fue horas más tarde, en ese mismo punto donde se ubica el domicilio de la víctima, cuando los oficiales detectaron a un grupo de jóvenes. Uno de ellos coincidía con las características físicas del presunto agresor.

Al percatarse de la presencia policial, uno de los individuos huyó del lugar, mientras que los otros dos, de 17 y 15 años de edad, fueron interceptados y finalmente detenidos; ambos con varias dosis de drogas.

Durante la inspección, los agentes aseguraron 30 envoltorios de cristal cristal; 25 de cocaína en piedra; 20 de cocaína; un envoltorio con sustancia sólida rosa y una bolsa de marihuana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el adolescente de 15 años sería el principal sospechoso del asesinato ocurrido esa misma tarde en la colonia Independencia. Tanto él como el joven de 17 años fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se integran las carpetas de investigación y se define su situación legal.