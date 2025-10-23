Detienen a sospechoso de robos tras persecución en Monterrey

El sospechoso de cometer robos en la colonia Industrial fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey

Luego de protagonizar una persecución por calles de la colonia Industrial, un presunto sospechoso de robos fue detenido por elementos del grupo de operaciones especiales.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey, realizaban un recorrido de seguridad en ese sector.

En calles hacia el interior de la colonia, la policía le marcó el alto al conductor de un automóvil Tsuru con matrícula de Nuevo León.

Sin embargo, el sospechoso no hizo caso a la advertencia e intentó huir.

Esto originó que ocurriera una persecución por calles de ese sector, provocando incertidumbre entre vecinos.

Al llegar al cruce con la avenida Bernardo Reyes y Manuel Gómez Pedraza, varios uniformados a bordo de motocicletas le cerraron el paso.

Los oficiales del Grupo de Operaciones Especiales rodearon el vehículo y detuvieron al conductor.

El sospechoso de cometer robos en esa zona fue trasladado a las instalaciones de la mencionada corporación.

Asimismo, el vehículo quedó bajo el resguardo de las autoridades para investigación.