Detienen a sospechoso de matar a un hombre en Escobedo

Elementos de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves cumplimentaron una orden de aprehensión contra Edgar "N", de 21 años, por el delito de homicidio calificado.

Los detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron la detención del sospechoso en calles de la colonia San Martín, en Escobedo, y fue internado en un Centro de Readaptación Social, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal.

Edgar "N" es señalado por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, perpretado el 1 de mayo del año en curso en la colonia Palmiras Residencial en Escobedo.

Según las investigaciones, Edgar "N" llegó caminando a una vivienda ubicada en la calle Eucalipto de la referida colonia, propiedad a la que ingresa en forma violenta y observa a Óscar de 23 años de edad al cual sin mediar palabra le disparara con un arma de fuego corta, la cual activa en varias ocasiones en contra de la víctima, después sale corriendo del domicilio para abordar un vehículo en el que lo aguardaba un cómplice para escapar alejándose por calles del sector.

Autoridades que acuden al lugar de hechos ordenan el traslado del cuerpo al SEMEFO de la FGJNL, en donde fue dictaminada la causa de muerte secundaria a lesiones por trayecto de proyectiles de arma de fuego penetrantes a diversas regiones anatómicas.