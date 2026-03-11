Detienen a sospechoso de homicidio en Guadalupe

El sospechoso fue detenido gracias a labores de investigación e inteligencia realizadas por la División de Inteligencia de Fuerza Civil

Un hombre que era buscado por su presunta participación en un homicidio fue detenido en el municipio de Guadalupe gracias a labores de investigación e inteligencia realizadas por la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en coordinación con elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigaciones.

El operativo se desplegó durante la tarde del lunes en la colonia Dos de Mayo, donde las autoridades tenían información de que el sospechoso había sido visto rondando por la zona.

Durante el recorrido de vigilancia, los agentes llegaron al cruce de las calles Galaxia y Neptuno, donde detectaron a un hombre que manipulaba varias pequeñas bolsas de plástico, situación que llamó la atención de los oficiales.

Tras observarlo, confirmaron que sus características físicas coincidían con la descripción del individuo que era buscado por las autoridades.

Contaba con orden de aprehensión por homicidio

Los elementos de seguridad interceptaron al sospechoso, quien fue identificado como Juan “N”, de 37 años de edad.

Durante una revisión a sus pertenencias, los uniformados aseguraron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, entre ellas 21 envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana y 23 bolsas que contenían una sustancia sólida blanca similar a la cocaína en piedra.

Además, le fueron decomisadas herramientas utilizadas para el pesaje de droga, presuntamente empleadas para la distribución de narcóticos.

Quedó a disposición de las autoridades

De acuerdo con las autoridades, el ahora detenido ya era buscado por corporaciones de seguridad debido a que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Tras su captura, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica.