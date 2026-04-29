Detienen a sospechoso de homicidio de sinaloense en Arboleda

A bordo de 10 patrullas, agentes de homicidios de la policía ministerial catearon una casa y detuvieron a un sospechoso en Guadalupe.

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Continuando con las investigaciones en torno al asesinato del joven sinaloense ejecutado en San Pedro, agentes de homicidios de la policía ministerial catearon una casa y detuvieron a un sospechoso en Guadalupe.

El despliegue de efectivos estatales de la Agencia Estatal de Investigaciones se dio la mañana del martes.

A bordo de 10 patrullas, los efectivos fuertemente armados llegaron hasta el sector Romero de la colonia Privadas de San Miguel en Guadalupe.

Tras asegurar la entrada al fraccionamiento, los detectives cerraron la calle Romero y Garcillan.

Coparon las salidas e ingresaron a una de las casas ubicada a 50 metros de la entrada.

En la casa fue sorprendido un sujeto presuntamente relacionado con el atentado donde fue ejecutado Juan Carlos García Núñez, de 26 años.

El asesinato ocurrió cuando se desplazaba a bordo de una camioneta blindada sobre la calle Roble a la altura de la zona de alta plusvalía de la Enrramada.

Las investigaciones relacionan a la víctima con problemas de drogas en su natal Sinaloa.

La mañana del martes los investigadores llegaron hasta Guadalupe, donde además de lograr la detención de un sujeto, aseguraron droga y dos vehículos.

Detectives de homicidios analizaban la cámara de seguridad instalada en la caseta de vigilancia del sector.

Estas evidencias ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde el detenido rendirá su declaración ministerial.

Estas diligencias serán anexadas a la carpeta de investigación, donde la Fiscalía Estatal busca resolver el asesinato.

El día del crimen, el sinaloense y cantante de corridos bélicos fue interceptado por un oficial de tránsito.

Al momento en que el joven bajó el vidrio blindado, fue acribillado con disparos de pistola.

El o los asesinos huyeron en medio de por lo menos 60 cámaras de seguridad que existen en la zona.