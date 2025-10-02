Detienen a socio de Grupo Peak; señalado por fraudes en San Pedro

La Fiscalía estatal confirmó la captura de Víctor Hugo 'N' en España, quien enfrenta denuncias por fraudes millonarios en San Pedro

El día de ayer, en España, fue detenido Víctor Hugo “N”, uno de los socios del Grupo Peak, señalado por cometer fraudes millonarios en el municipio de San Pedro.

La captura se realizó gracias a una notificación roja emitida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y ejecutada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La noticia fue confirmada la mañana de este miércoles por el fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, al término de la reunión de seguridad.

“El día de ayer se detuvo a un directivo de la empresa Peak que tiene unos fraudes aquí en la ciudad de alrededor de 145 millones de pesos, con motivo de una alerta roja que se había enviado a Interpol. Nos avisaron las autoridades españolas que fue detenido el día de ayer”, declaró el fiscal.

Aseguró que, hasta el momento, la cifra asciende a los casi 150 millones de pesos y entre 8 a 14 carpetas de investigación.

“Es una empresa que ofrecía rendimientos de alrededor del 23, 24 por ciento de interés mensual. Afortunadamente cuando se obtuvo la orden de aprehensión había una de las personas que había huido a España”, agregó.

Ahora, se espera que inicien los trámites de extradición para que Víctor “N” enfrente a la justicia en Nuevo León.