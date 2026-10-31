Detienen a siete jóvenes con drogas en el Centro de Monterrey

Siete jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, fueron detenidos en el Centro de Monterrey con 40 dosis de presunto cristal y dos bolsas de mariguana.

Siete jóvenes, entre ellos cuatro menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran 40 dosis de una sustancia similar al cristal y dos bolsas con hierba con características de la mariguana.

La detención ocurrió sobre la calle Reforma, entre Villagómez y Villagrán, en el Centro de la ciudad, cuando los oficiales detectaron una camioneta Ford Explorer color guinda que circulaba con los vidrios polarizados.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados le marcaron el alto al conductor, pero este hizo caso omiso y continuó su marcha hasta que fue interceptado. Al revisar a los siete ocupantes, los elementos localizaron los envoltorios con la presunta droga.

Los detenidos fueron identificados como Brandon Jahir, de 24 años, Kevin Giovanni, de 19; Fernando David, de 18; Cristofer y Byron, ambos de 16; así como Osiel y José, de 17 años.

Además de las sustancias, la Policía aseguró la camioneta, que fue trasladada a un depósito oficial. Los siete jóvenes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones del caso.