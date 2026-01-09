Detienen a siete generadores de violencia en Montemorelos

Las aprehensiones se derivaron de dos operativos distintos de investigación e inteligencia desplegados de manera simultánea, informó Fuerza Civil.

Derivado de acciones coordinadas de seguridad, corporaciones estatales y federales lograron la detención de siete hombres presuntamente vinculados con actividades delictivas en el municipio de Montemorelos, al sur de Nuevo León.

Las aprehensiones se derivaron de dos operativos distintos de investigación e inteligencia desplegados de manera simultánea, informaron autoridades de Fuerza Civil.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos estuvieron a cargo de la División de Inteligencia de Fuerza Civil, en conjunto con personal de la Defensa y la Guardia Nacional.

Aseguran armas, drogas y equipo táctico

Las acciones se desarrollaron en distintos puntos del municipio y permitieron asegurar armas, drogas, equipo táctico y otros objetos considerados como indicios relevantes dentro de las investigaciones en curso.

Uno de los operativos se llevó a cabo en calles de la colonia Del Maestro, donde agentes detectaron un vehículo que coincidía con las características previamente identificadas por las áreas de inteligencia.

Al marcarle el alto, los ocupantes intentaron evadir a la autoridad, lo que dio pie a una breve persecución que concluyó metros adelante con la intercepción del automóvil.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, identificados como Armando “N”, de 44 años, y Alberto “N”, de 43 años.

Durante la revisión del vehículo y de sus pertenencias, los agentes localizaron armas cortas abastecidas, cartuchos útiles, un aparato de radiofrecuencia, diversas dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, envoltorios con hierba verde con características de la marihuana, así como dinero en efectivo.

Segundo operativo en el Fraccionamiento El Cedro

Horas después, en una acción distinta realizada en el Fraccionamiento El Cedro, las autoridades se trasladaron al exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles El Laurel y El Fresno.

En ese punto fue localizado un grupo de cinco personas armadas, quienes, tras la implementación de tácticas policiales y comandos verbales, accedieron a entregar el armamento sin que se registraran enfrentamientos.

Los detenidos en este segundo operativo fueron identificados como Jaziel “N”, Juan “N”, Fernando “N”, Edson “N” y José “N”, cuyas edades oscilan entre los 21 y 33 años.

En el sitio se aseguraron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos, así como decenas de envoltorios con presunta marihuana y dosis de una sustancia granulada con características similares al cristal.

Las autoridades señalaron que los ahora detenidos ya eran objeto de seguimiento por su presunta relación con un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Tras su captura, los siete hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.