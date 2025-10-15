Detienen a seis relacionados en un triple homicidio en Pesquería

Eran buscadas por la participación en un hecho violento ocurrido durante la noche del lunes, en la colonia Valle de Santa María

Seis personas fueron detenidas en dos operativos al estar presuntamente realacionadas en el triple homicidio registrado la noche del lunes, en el municipio de Pesquería.

Fue el Grupo de Coordinación Metropolitana el que realizó la detención. La primera de las intervenciones se registró en la calle Piemonte en su cruce con Pompeya; en el Sector Firenze de la colonia Valle de Santa María.

Ahí observaron a Paula “N", de 28 años de edad, Sergio " N”, de 29 años y Rodolfo" N”, de 37; sosteniendo una pelea, por lo que fueron interceptados.

Además, sus rasgos físicos y vestimenta coincidían con la descripción que tenían sobre ellos. A ellos las autoridades decomisaron 79 envoltorios con una sustancia sólida parecida al cristal.

Más tarde, en esa misma colonia pero en el cruce de las calles Fortuna y Monte localizaron a Arturo “N", de 28 años de edad, Javier “N", de 20 y Yaressi “N", 18, quienes fueron reportados como sospechosos.

A ellos les decomisaron 132 bolsas de plástico con una sustancia sólida cristalina con características de la droga conocida como cristal; y 90 bolsas de plástico con hierba verde y seca.

Las seis personas ya eran buscadas por las autoridades policiales, ya que se les relaciona con la participación en un hecho violento ocurrido durante la noche del lunes, en la colonia Valle de Santa María.

Es por lo anterior que fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.