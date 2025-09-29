Detienen a seis por riña en el Mercado Juárez

Policía de Monterrey detuvo a seis personas, incluida una menor, tras una riña ocurrida la tarde del domingo en el tradicional Mercado Juárez

La tarde de este domingo, elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a seis personas, entre ellas una menor de edad, tras registrarse una riña al interior del tradicional Mercado Juárez.

El incidente, que dejó a varios involucrados con lesiones, ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de las calles Guerrero y Ruperto Martínez, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, las personas detenidas son Gloria Isabel L., de 55 años, quien presentaba una lesión en la cabeza; Samantha V., de 36 años; Héctor G., de 40 años; Juan Guadalupe T., de 47 años; Humberto G., de 44 años, y una adolescente identificada como Margarita M., de 17 años.

Todos ellos son locatarios de dos negocios que mantienen diferencias desde hace tiempo.

Según testigos y el guardia de seguridad del lugar, la riña inició luego de que la propietaria de uno de los locales fuera agredida, lo que provocó que familiares y trabajadores de ambos comercios intervinieran, generándose así un enfrentamiento físico entre hombres y mujeres.

Ante la alerta, oficiales que realizaban un recorrido en el área acudieron rápidamente al mercado y lograron controlar la situación, procediendo con la detención de los implicados.

Las autoridades informaron que los seis detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

Este operativo forma parte de la estrategia Escudo, implementada por la actual administración municipal con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas comerciales, prevenir delitos y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

El caso también puso de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de mediación entre locatarios, pues, de acuerdo con los reportes, el conflicto tenía antecedentes de confrontaciones previas que no fueron resueltas, lo que derivó en la agresión de este fin de semana.