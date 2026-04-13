Detienen a seis por presunta participación en robo

La intervención se llevó a cabo en la zona de San Agustín, en el cruce de las avenidas Real San Agustín y Montes Altos, según informes

En menos de un día, autoridades de San Pedro concretaron la detención de seis personas presuntamente relacionadas con un robo a negocio, como resultado de labores de inteligencia y operativos de vigilancia implementados tras el ilícito.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, el primer aseguramiento se realizó en la zona de San Agustín, específicamente en el cruce de las avenidas Real San Agustín y Montes Altos.

En ese punto, policías municipales ubicaron un vehículo Volkswagen con características previamente identificadas, como vidrios polarizados y placas foráneas.

Al marcarle el alto para una inspección, los ocupantes reaccionaron de manera agresiva, lo que derivó en la detención de Jonathan “N”, de 39 años, y Aliñe “N”, de 20, por resistencia a particulares.

Posteriormente, y como parte del seguimiento al caso, se desplegó un segundo operativo que permitió la captura de otras cuatro personas presuntamente vinculadas con los mismos hechos.

La intervención ocurrió en el cruce de Díaz Ordaz y Corregidora, donde elementos municipales interceptaron un vehículo de la marca MG en color blanco.

Los detenidos fueron identificados como María “N”, de 37 años; Corona “N”, de 31; Karen “N”, de 33; e Hipólito “N”, de 25.

Según las primeras indagatorias, este grupo podría formar parte de una banda dedicada al robo tipo “fardero”, con operaciones en distintos municipios de Nuevo León.

Las investigaciones también apuntan a su posible participación en el robo a un establecimiento ubicado sobre Calzada del Valle, donde se reportó la sustracción de bolsas de alta gama con un valor aproximado de 220 mil pesos.

Todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de definir su situación legal.