Detienen a seis personas tras riña en Mercado Juárez

Elementos municipales informaron que la pelea se derivó de un problema entre comerciantes. Se presume que una menor de edad también fue detenida

Luego de protagonizar una riña al interior del mercado Juárez, seis personas fueron detenidas por la policía de Monterrey.

Los hechos se registraron este domingo a las 13:00 horas en el cruce de Guerrero y Ruperto Martínez.

Entre los detenidos se encuentran dos locatarios de negocios, cuatro mujeres (entre ellas una menos de edad) y dos hombres.

Los cuales fueron identificados como: Gloria “N”, de 55 años, quien resulto con una lesión en la cabeza; Samantha “N” de 36 años; Héctor “N” de 40 años; Juan “N”, de 47 años; Humberto “N” de 44 años y Margarita “N” de 17 años.

Cuando arribaron los elementos municipales al lugar, el guardia les informó que la pelea se derivó de un problema que tienen los comerciantes de dos locales, y tras agredir a la dueña de uno de ellos, se inició a la riña entre hombres y mujeres.

Las seis personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.