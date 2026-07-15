Detienen a seis jóvenes con droga; los investigan por arrancones

Los policías les aseguraron 15 envoltorios con una sustancia con características de la droga cristal, así como una bolsa con hierba verde similar a la marihuana

Seis jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les aseguraran diversas dosis de droga, además de ser investigados por su posible participación en hechos viales en los que varias personas resultaron lesionadas y cuyos responsables huyeron del lugar.

La detención ocurrió alrededor de las 00:45 horas en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Leones, donde los oficiales detectaron una aglomeración de personas durante un recorrido de vigilancia.

Los detenidos fueron identificados como Christian "N", de 22 años; Olegario "N", de 32; José "N", de 20; Juan "N", de 24; Melanie "N", de 22, y Karianyelis "N", de 20 años, quienes viajaban en un Audi A4 gris y un Volkswagen Seat rojo.

Tras una inspección, los policías les aseguraron 15 envoltorios con una sustancia con características de la droga cristal, así como una bolsa con hierba verde similar a la marihuana, por lo que fueron puestos bajo arresto.

De acuerdo con las investigaciones, los seis jóvenes estarían relacionados con accidentes de tránsito en los que hubo personas lesionadas, para posteriormente darse a la fuga.

Además, las autoridades indagan su presunta participación en arrancones sobre la Carretera Nacional, donde aparentemente realizaban transmisiones en vivo de estas carreras.

Los seis detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones.