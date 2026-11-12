Detienen a seis hombres con armas y droga en Centro de Monterrey

Seis hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que presuntamente les encontraran dos armas de fuego y 100 dosis de cristal

Los hechos se registraron en el cruce de Ruperto Martínez y Venustiano Carranza, cuando los oficiales detectaron una camioneta Chevroleta negra que circulaba de manera sospechosa.

Al marcarle el alto al conductor, este hizo caso omiso, por lo que los policías le dieron alcance metros más adelante y solicitaron a los seis tripulantes que descendieran de la unidad.

Durante la revisión, localizaron 100 bolsas de plástico con una sustancia sólida similar al cristal, además de dos armas de fuego con sus respectivos cargadores y 11 cartuchos.

Los detenidos fueron identificados como Carlos David, de 22 años; David Alejandro, de 36; Jorge Luis, de 27; Salvador, de 31; Brandon Jesús, de 26, y Leonardo, de 27 años.

De acuerdo con la corporación, los seis hombres son investigados por su presunta relación con una célula delictiva que operaría en la colonia 10 de Marzo, así como en las calles 5 de Mayo y Colegio Civil, donde presuntamente realizarían actividades ilícitas entre los comerciantes.

Los seis quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones.