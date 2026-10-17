Detienen a seis adolescentes por robo a notaría en San Pedro

Seis adolescentes de la banda 'Los Vicentillos' fueron detenidos por su probable participación en el robo a una notaría de San Pedro.

Seis adolescentes, presuntamente integrantes de la banda conocida como “Los Vicentillos”, fueron detenidos por su probable participación en el robo a una notaría ubicada en el sector Miravalle, en San Pedroa, informó el fiscal general de Justicia, Javier Flores.

El funcionario explicó que las investigaciones ministeriales y las evidencias fotográficas permitieron identificar a varios de los involucrados, quienes actualmente enfrentan un proceso ante las autoridades de justicia para adolescentes.

“En el caso de las notarías participaron seis adolescentes que actualmente se encuentran detenidos, conocidos como la banda de los Vicentillos”, declaró.

Flores aclaró que, aunque existen indicios que relacionan a los adolescentes con los robos investigados, esto no significa que todos los atracos registrados estén vinculados con el mismo grupo.

El robo en Miravalle ocurrió durante la madrugada en la Plaza 223, ubicada sobre la Calzada Mauricio Fernández, donde los responsables rompieron una puerta de cristal para ingresar al inmueble y sustraer una caja fuerte.

Las cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes trasladaron el objeto hasta una camioneta tipo pick up, en una operación que duró menos de cinco minutos.

La Fiscalía informó que la caja fuerte contenía alrededor de 8 mil pesos en efectivo, además de folios notariales, cuyo robo fue reportado para evitar un posible uso indebido.