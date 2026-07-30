Detienen a segundo implicado en homicidio en sector Arboleda

Alexis 'N' presuntamente fue el encargado de contactar a un oficial de Tránsito municipal y solicitarle que detuviera el vehículo en el que viajaba la víctima

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La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de un segundo presunto implicado en el homicidio de Juan Carlos García Núñez, de 26 años, asesinado a balazos el pasado 13 de abril cuando circulaba en una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada sobre la avenida Roble, frente al exclusivo sector Arboleda, en San Pedro Garza García.

El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, informó que el detenido fue identificado como Alexis “N”, quien presuntamente fue el encargado de contactar a un oficial de Tránsito municipal y solicitarle que detuviera el vehículo en el que viajaba la víctima. Una vez realizada la detención vial, el agente se comunicó con el ahora detenido para informarle que la camioneta ya había sido interceptada, momento en el que ocurrió el ataque armado.

“Se detuvo a Alexis ‘N’, quien es el que hace contacto primeramente con el policía, con el oficial de tránsito de San Pedro y le solicita que cuando vea ese vehículo lo detenga. Cuando lo detiene se comunican con el propio Alexis y él le dice que ahorita van para allá y es cuando sucede el hecho”, explicó el Fiscal General durante la rueda de prensa.

Flores Saldívar aclaró que, de acuerdo con las investigaciones, el elemento de Tránsito no tenía conocimiento del homicidio que se cometería y descartó que exista evidencia de una participación directa del servidor público en el crimen. Explicó que Alexis “N” frecuentaba la zona de Arboleda y que tiempo atrás había establecido una relación de comunicación con el oficial, a quien le había solicitado que le avisara cuando detectara ese vehículo.

“El policía desconocía el hecho de que se iba a suscitar”, afirmó el Fiscal General al referirse al oficial de Tránsito, además de reiterar que el agente desconocía el hecho delictivo que se cometería tras la detención del vehículo.

Con esta captura, ya son dos las personas detenidas por este caso. El primer implicado, identificado como Carlos “N”, fue localizado y detenido en el estado de Durango, mientras que Alexis “N” fue ubicado en Nuevo León tras un seguimiento de inteligencia, luego de que presuntamente permaneciera fuera de la entidad.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para identificar y detener al presunto autor intelectual del homicidio, así como esclarecer por completo la planeación y ejecución del ataque que conmocionó a la zona metropolitana de Monterrey por la forma en que fue realizado en plena vía pública.