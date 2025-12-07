Detienen a salvadoreño por robo con violencia en Monterrey

A través del monitoreo de las cámaras del C4, elementos de la corporación detectaron como el presunto delincuente huyó del lugar tras intentar robar una tienda

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre originario de El Salvador fue detenido este sábado por elementos municipales por presuntamente perpetrar un asalto con violencia a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Modelo, en el municipio de Monterrey.

El hombre identificado como Luis Alonso "N", de 35 años, fue detenido alrededor de las 06:30 horas sobre la calle Colón, en su cruce con Vicente Suárez, cuando elementos realizaban un recorrido de vigilancia.

Detectan asalto por cámaras del C4

Personal del C4 reportó que se le estaba dando seguimiento a la ruta de un hombre, quien aparentemente asaltó una tienda de conveniencia.

Ante esto, elementos municipales acudieron hasta el sitio de los hechos para que una joven, de 21 años, les señaló la dirección en la que el presunto responsable huyó.

Al lograr ubicar y detener al presunto delincuente, descubrieron que portaba una pistola junto con un cilindro. Por estos hechos, el hombre de origen extranjero fue trasladado hacia las instalaciones de la corporación, para quedar a disposición del Ministerio Público correspondiente.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La joven afectada relató que se encontraba en compañía de sus compañeros de trabajo cuando el hombre entró al negocio. Posteriormente, sacó el arma para exigirles, con base a gritos, que le entregaran el dinero en efectivo.

Sin embargo, esto no fue posible porque al comenzar el turno laboral, no contaban con efectivo disponible, por lo que terminó huyendo del lugar.