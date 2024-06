Detienen a Ryan García por vandalismo en lujoso hotel

El prometedor pugilista Ryan García fue arrestado el sábado por un delito grave de vandalismo en el lujoso hotel Waldorf Astoria en Beverly Hills, California.

Según el medio estadounidense TMZ, que obtuvo información de fuentes policiales en el lugar, García causó daños materiales en el hotel, incluyendo su habitación y el pasillo, con un costo estimado de 15,000 dólares. Este incidente llevó a su detención por parte de las autoridades locales.

El portal también informó que el boxeador estaba "aparentemente bajo la influencia del alcohol y/o drogas" al momento del incidente. Un video publicado por la revista mostró al pugilista de 25 años, sin camisa y con casco durante su arresto.

Testigos presentes en el lugar afirmaron que había varias patrullas policiales en los alrededores del edificio. Aunque en ningún momento se le pudo ver el rostro, sus tatuajes en la espalda confirmaron su identidad, presentando un retrato desconcertante para muchos de sus seguidores.

