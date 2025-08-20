Detienen a responsable del homicidio de policía en Aramberri

La fiscalía cumplió con una orden de aprehensión en contra de José Daniel “N”, de 23 años, por su presunto asesinato a un elemento de fuerza civil

La fiscalía general de justicia cumplió con una orden de aprehensión en contra de José Daniel “N”, de 23 años, por su presunta responsabilidad en la agresión con arma de fuego que derivó en la muerte de un elemento de fuerza civil en el municipio de Aramberri.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo de 2025, cuando oficiales de fuerza civil realizaban labores de patrullaje en dicha zona.

Durante este operativo, presuntamente fueron atacados por un sujeto armado, lo que resultó en lesiones graves a uno de los oficiales, identificado como Francisco, de 31 años.

El elemento estatal fue trasladado a un hospital local, donde lamentablemente perdió la vida el 26 de marzo, a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

El señalado ya se encontraba internado en un centro de reinserción social estatal, donde ahora permanecerá a disposición de las autoridades.