Detienen a repartidor en motocicleta con reporte de robo

Autoridades confirmaron que el detenido se trasladaba en la unidad reportada como robada el pasado 2 de junio, en la colonia Valle de Infonavit

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Un hombre de 44 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey luego de ser sorprendido a bordo de una motocicleta que contaba con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Alfonso Reyes y Miguel Barragán, en la colonia Obrerista, donde los oficiales ubicaron al sospechoso identificado como Sigifredo “N” quien circulaba tranquilamente con una mochila como repartidor.

De acuerdo con la corporación, los elementos recibieron el reporte mediante las cámaras del C4, que detectaron una motocicleta Honda gris, relacionada con un reporte de robo.

Los policías localizaron la unidad cuando circulaba por la avenida Alfonso Reyes y le marcaron el alto para realizar una inspección.

Tras verificar los datos de la motocicleta, confirmaron que se trataba de la misma unidad reportada como robada el pasado 2 de junio, en la colonia Valle de Infonavit.

El hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.